Após pressão de monarquias árabes, EUA e Irã dão sinais de distensão distanciando ação militar

Após a pressão diplomática de monarquias árabes como Arábia Saudita, Catar e Omã o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desistiu, ao menos por enquanto, de lançar um ataque contra o Irã e deu nas últimas 24 horas sinais de distensão na crise, que foram acompanhados por movimentos similares feitos pelo regime xiita. A participação diplomática árabe ocorreu em razão do temor de "graves repercussões" que tal ação teria sobre a região, informou um alto funcionário saudita nesta quinta-feira, 15.

A República Islâmica foi sacudida por protestos que começaram em 28 de dezembro em consequência do aumento do custo de vida, que se transformaram em um movimento contra o regime teocrático no poder desde a revolução de 1979. Organizações de defesa dos direitos humanos acusam o Irã de realizar uma repressão brutal que deixou milhares de mortos, em um país privado de acesso à internet há uma semana. Segundo o último balanço da ONG Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega, pelo menos 3.428 manifestantes morreram desde o início do movimento. As autoridades iranianas não deram nenhum balanço oficial. Nesta quinta-feira, 15, a vida havia voltado ao normal em Teerã, segundo um jornalista da AFP na capital iraniana. Há vários dias não se registram grandes manifestações no país.

Segundo o funcionário saudita, os três países do Golfo realizaram "um esforço diplomático de última hora, longo e intenso, para convencer o presidente Trump a dar ao Irã a chance de demonstrar boas intenções", ele afirmou sob condição de anonimato. Outro funcionário de uma monarquia do Golfo confirmou a conversa e acrescentou que também enviou uma mensagem ao Irã, indicando que atacar as instalações americanas na região "teria consequências" para as relações regionais de Teerã. O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, advertiu que o Irã se defenderá "diante de qualquer ameaça estrangeira", em uma conversa telefônica com seu homólogo saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, e pediu "uma condenação internacional a qualquer ingerência estrangeira".

O Ministério das Relações Exteriores da Suíça, que representa os interesses americanos no Irã, afirmou que o chefe de segurança iraniano, Ali Larijani, falou por telefone na quarta-feira, 14, com o alto diplomata suíço Gabriel Luechinger. Berna se ofereceu para "contribuir para a distensão da situação atual", indicou o ministério. Nesta quinta, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) também tem prevista uma reunião sobre o Irã.

Desde o início das manifestações, o presidente americano multiplicou as ameaças de intervenção militar. No entanto, na quarta-feira, disse ter sido informado "por fontes muito importantes" de que "as matanças terminaram" e de que as execuções previstas de manifestantes "não irão ocorrer"."Vamos observar e ver o que acontece depois", Trump acrescentou, em referência a uma eventual ação militar. A Casa Branca afirmou que o Irã suspendeu 800 execuções previstas para o dia anterior, em meio às ameaças de Trump, mas declarou que "todas as opções seguem sobre a mesa", caso as autoridades iranianas matem mais manifestantes.