Agente de imigração dos EUA atira em venezuelano em Mineápolis

Um agente federal de imigração atirou em um venezuelano na quarta-feira(14) em Mineápolis, informaram autoridades locais, que pediram “manter a calma” uma semana após a morte de uma mulher nessa mesma cidade dos Estados Unidos. “Entendemos que há indignação (...). A cidade de Minneapolis volta a exigir que o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega) deixe a cidade e o estado (Minnesota) imediatamente”, escreveram as autoridades no X.

Funcionários do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) confirmaram os disparos no X e informaram que “um imigrante ilegal da Venezuela” foi detido em uma blitz de trânsito e resistiu à prisão. “Enquanto o indivíduo e o agente policial lutavam no chão, duas pessoas saíram de um apartamento próximo e também atacaram o agente com uma pá de neve e um cabo de vassoura”, informou o DHS. O agente “efetuou um disparo defensivo para proteger sua vida” e feriu na perna o primeiro indivíduo. Esse fato ocorre após Renee Nicole Good, uma americana de 37 anos, ter sido morta em seu carro em 7 de janeiro por tiros de um agente do ICE durante uma operação contra migrantes em Mineápolis.