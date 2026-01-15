Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agente de imigração dos EUA atira em venezuelano em Mineápolis

Autor AFP
Tipo Notícia

Um agente federal de imigração atirou em um venezuelano na quarta-feira(14) em Mineápolis, informaram autoridades locais, que pediram “manter a calma” uma semana após a morte de uma mulher nessa mesma cidade dos Estados Unidos. 

“Entendemos que há indignação (...). A cidade de Minneapolis volta a exigir que o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega) deixe a cidade e o estado (Minnesota) imediatamente”, escreveram as autoridades no X. 

Funcionários do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) confirmaram os disparos no X e informaram que “um imigrante ilegal da Venezuela” foi detido em uma blitz de trânsito e resistiu à prisão. 

“Enquanto o indivíduo e o agente policial lutavam no chão, duas pessoas saíram de um apartamento próximo e também atacaram o agente com uma pá de neve e um cabo de vassoura”, informou o DHS. 

O agente “efetuou um disparo defensivo para proteger sua vida” e feriu na perna o primeiro indivíduo. 

Esse fato ocorre após Renee Nicole Good, uma americana de 37 anos, ter sido morta em seu carro em 7 de janeiro por tiros de um agente do ICE durante uma operação contra migrantes em Mineápolis. 

Desde que voltou à Casa Branca em janeiro de 2025, Trump tem impulsionado uma onda de deportações em massa, uma de suas promessas de campanha. 

Autoridades de Mineápolis e do estado de Minnesota criticam as ações dos agentes do DHS, incluindo os do ICE. 

Em um vídeo publicado na quarta-feira nas redes sociais, o governador de Minnesota, Tim Walz, denunciou “o caos, a interferência e o trauma que o governo federal está despejando sobre nossa comunidade”, descrevendo interrogatórios de porta em porta realizados por agentes do ICE “armados, mascarados e com pouca capacitação”.

