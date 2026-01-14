Wall Street fecha em baixa, preocupada com setor tecnológico

O Nasdaq, de forte orientação tecnológica, perdeu 1%, o índice ampliado S&P 500 recuou 0,53% e o Dow Jones caiu 0,09%.

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (14), afetada pelo recuo das grandes capitalizações do setor de tecnologia e em um contexto de resultados trimestrais mistos para os bancos americanos.

"O humor dos investidores está mudando" e "uma certa negatividade está se instalando" na praça americana, comentou à AFP Jack Ablin, da Cresset.

A pressão de venda nos "papéis de altíssima capitalização foi suficientemente forte para pesar sobre os principais índices, apesar da relativa resiliência das pequenas capitalizações", apontaram analistas do Briefing.com.

Os "Sete Magníficos", apelido dado aos grandes nomes do setor tecnológico, fecharam todos no vermelho, como Nvidia (-1,44%), Amazon (-2,43%), Apple (-0,40%) e Microsoft (-2,40%).

Ao mesmo tempo, "o setor financeiro continua sob pressão" e "o principal fator que impulsiona as vendas hoje é a divulgação de resultados mistos por parte dos grandes bancos", explicam especialistas do Briefing.com.