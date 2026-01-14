Venezuela dá início à soltura de cidadãos americanos, confirma Departamento de Estado dos EUA

A Venezuela deu início à soltura dos americanos presos no país. A informação foi confirmada pelo Departamento de Estados dos Estados Unidos nesta terça-feira, 13. O governo interino da presidente Delcy Rodríguez começou a libertação dos presos políticos, incluindo estrangeiros, na última quinta, 8. "Saudamos a libertação de americanos detidos na Venezuela. Este é um passo importante na direção certa por parte das autoridades interinas", disse o funcionário do Departamento de Estado sob condição de anonimato. O servidor não forneceu detalhes sobre a soltura nem sobre quantos foram libertos, apenas que foi mais de um.

Outra fonte, também sob a condição de anonimato, fala em cinco americanos soltos, sendo quatro na terça, 13, e um na segunda, 12. Em julho, a Venezuela já havia libertado dez cidadãos americanos em troca da repatriação de dezenas de migrantes deportados pelos Estados Unidos para El Salvador. Na sexta, 9, o presidente Donald Trump comemorou a libertação dos primeiros presos políticos e, em troca, cancelou uma "segunda onda de ataques" ao país sul-americano. Na noite da terça, 13, a ONG Foro Penal confirmou a libertação de 56 presos políticos. O grupo criticou a falta de transparência do governo em relação às libertações.