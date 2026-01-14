Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vance se reúne com autoridades da Dinamarca e Groenlândia nos EUA

Ao longo da estreita rua principal coberta de neve na capital da Groenlândia, jornalistas internacionais e equipes de filmagem param os transeuntes a cada poucos metros, perguntando-lhes suas opiniões sobre uma crise que, segundo o primeiro-ministro da Dinamarca, pode potencialmente desencadear o fim da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A Groenlândia está no centro de uma tempestade geopolítica, com o presidente dos EUA, Donald Trump, insistindo que quer se apropriar da ilha - enquanto os moradores de sua capital, Nuuk, afirmam que ela não está à venda. Trump disse que quer controlar a Groenlândia a qualquer custo, e a Casa Branca não descartou a possibilidade de tomar a ilha pela força .

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, se reunirá com o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, e com sua homóloga da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, em Washington, na quarta-feira, para discutir a ilha ártica, que é um território semiautônomo da Dinamarca, aliada dos Estados Unidos na Otan.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

