Vance se reúne com autoridades da Dinamarca e Groenlândia nos EUA

Ao longo da estreita rua principal coberta de neve na capital da Groenlândia, jornalistas internacionais e equipes de filmagem param os transeuntes a cada poucos metros, perguntando-lhes suas opiniões sobre uma crise que, segundo o primeiro-ministro da Dinamarca, pode potencialmente desencadear o fim da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A Groenlândia está no centro de uma tempestade geopolítica, com o presidente dos EUA, Donald Trump, insistindo que quer se apropriar da ilha - enquanto os moradores de sua capital, Nuuk, afirmam que ela não está à venda. Trump disse que quer controlar a Groenlândia a qualquer custo, e a Casa Branca não descartou a possibilidade de tomar a ilha pela força .