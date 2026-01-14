Trump sobre controle da Groenlândia: qualquer coisa menos que isso é inaceitável

O presidente americano, Donald Trump, reafirmou que os EUA precisam da Groenlândia "para fins de segurança nacional" e que ela é "vital" para o Domo de Ouro que o governo republicano está construindo. A declaração foi dada em publicação na Truth Social, nesta quarta-feira, 14. O comentário acontece diante de expectativas sobre uma reunião entre ministros das Relações Exteriores da Groenlândia e da Dinamarca com autoridades americanas.

"A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se torna muito mais formidável e eficaz com a Groenlândia nas mãos dos ESTADOS UNIDOS. Qualquer coisa menos do que isso é inaceitável", escreveu na postagem.