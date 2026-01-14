Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que execuções no Irã acabaram, mas evitar falar de ação militar contra o regime

Trump diz que execuções no Irã acabaram, mas evitar falar de ação militar contra o regime

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 14, que as mortes no Irã resultantes da repressão do regime contra os protestos acabaram, mas evitou falar diretamente se ainda há a possibilidade de uma ação militar contra o país persa.

"As mortes pararam. As execuções pararam - não haverá execuções", disse Trump em pronunciamento após assinar duas ordens executivas, em aparente redução no tom contra Teerã.

Ontem, Trump afirmou que tomaria "medidas muito duras" - sem detalhar quais - se o Irã começasse a enforcar manifestantes que protestam contra o regime dos aiatolás. Teerã acusou o líder norte-americano de criar um "pretexto" para uma intervenção militar.

Ainda assim, o chefe do judiciário do Irã, Gholamhossein Mohseni-Ejei, sinalizou na manhã desta quarta que haverá julgamentos rápidos e execuções para aqueles detidos em protestos nacionais, apesar do aviso de Trump.

