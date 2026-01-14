Trump diz que execuções no Irã acabaram, mas evitar falar de ação militar contra o regime

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 14, que as mortes no Irã resultantes da repressão do regime contra os protestos acabaram, mas evitou falar diretamente se ainda há a possibilidade de uma ação militar contra o país persa.

"As mortes pararam. As execuções pararam - não haverá execuções", disse Trump em pronunciamento após assinar duas ordens executivas, em aparente redução no tom contra Teerã.

Ontem, Trump afirmou que tomaria "medidas muito duras" - sem detalhar quais - se o Irã começasse a enforcar manifestantes que protestam contra o regime dos aiatolás. Teerã acusou o líder norte-americano de criar um "pretexto" para uma intervenção militar.

Ainda assim, o chefe do judiciário do Irã, Gholamhossein Mohseni-Ejei, sinalizou na manhã desta quarta que haverá julgamentos rápidos e execuções para aqueles detidos em protestos nacionais, apesar do aviso de Trump.