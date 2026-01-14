Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que EUA não podem depender da Dinamarca para defender Groenlândia

Autor Agência Estado
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 14, que seu governo não pode depender da Dinamarca para defender a Groenlândia contra os rivais norte-americanos no Ártico.

"Os EUA mantêm uma boa relação com a Dinamarca, mas volto a dizer que a Groenlândia é necessária. O problema é que não há nada que a Dinamarca possa fazer se a Rússia ou a China quiserem ocupar a ilha autônoma, mas tudo o que nós EUA podemos fazer", disse Trump no Salão Oval. "Não posso depender da Dinamarca ser capaz de se defender sozinha".

Trump voltou a mencionar a importância da ilha autônoma para a segurança nacional dos Estados Unidos, com a produção do Domo de Ouro que o governo republicano está construindo para frear os avanços de Rússia e China na região. "Acho que teremos algo bom daí", acrescentou Trump.

Os comentários do presidente ocorrem após a reunião de autoridades da Dinamarca e da Groenlândia com o secretário de Estado, Marco Rubio, e o vice-presidente dos EUA, JD Vance. Trump disse a repórteres ainda não saber sobre o conteúdo da reunião e que seria informado em seguida.

