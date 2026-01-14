Trump diz que EUA não podem depender da Dinamarca para defender Groenlândia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 14, que seu governo não pode depender da Dinamarca para defender a Groenlândia contra os rivais norte-americanos no Ártico.
"Os EUA mantêm uma boa relação com a Dinamarca, mas volto a dizer que a Groenlândia é necessária. O problema é que não há nada que a Dinamarca possa fazer se a Rússia ou a China quiserem ocupar a ilha autônoma, mas tudo o que nós EUA podemos fazer", disse Trump no Salão Oval. "Não posso depender da Dinamarca ser capaz de se defender sozinha".
Trump voltou a mencionar a importância da ilha autônoma para a segurança nacional dos Estados Unidos, com a produção do Domo de Ouro que o governo republicano está construindo para frear os avanços de Rússia e China na região. "Acho que teremos algo bom daí", acrescentou Trump.
Os comentários do presidente ocorrem após a reunião de autoridades da Dinamarca e da Groenlândia com o secretário de Estado, Marco Rubio, e o vice-presidente dos EUA, JD Vance. Trump disse a repórteres ainda não saber sobre o conteúdo da reunião e que seria informado em seguida.