Tensão no Irã faz preços do petróleo subirem

O barril do Brent para entrega em março subiu 1,60%, aos US$ 66,52, superando os US$ 66 pela primeira vez desde outubro. Já o WTI para fevereiro subiu 1,42%, aos US$ 62,02.

Os preços do petróleo fecharam nesta quarta-feira (14) no nível mais alto dos últimos três meses, em um contexto de tensão elevada no Irã e de ameaças de Washington a Teerã.

A decisão de Washington de retirar parte dos seus funcionários da base militar do Catar foi percebida pelo mercado "como um sinal de que estamos à beira de uma ação militar" no Irã, explicou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

As intenções dos Estados Unidos são incertas, mas Trump ameaçou diversas vezes intervir militarmente no Irã para encerrar a repressão aos protestos contra o governo. O mercado "teme que isso escale para algo mais grave em nível regional", o que "causou um forte aumento do prêmio de risco nesta semana", disse Kilduff.

O mercado também questiona o que poderia acontecer no Estreito de Ormuz, cercado por Irã, Emirados Árabes e Omã, e por onde transita quase 20% do petróleo mundial.

Analistas da Brown Brothers Harriman consideram improvável um bloqueio do estreito. "O Irã depende fortemente dessa via para suas exportações" e qualquer perturbação poderia "paralisar ainda mais sua economia", observaram.