Tailândia: guindaste cai, descarrila trem, provoca incêndio e deixa mortos e feridos

Ao menos 29 pessoas morreram e mais de 64 ficaram feridas após um guindaste desabar sobre um trem em movimento na Tailândia, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira, 14. O acidente aconteceu na cidade de Nakhon Ratchasima, no noroeste do país.

O equipamento, utilizado para a construção de um viaduto por onde vai passar uma ferrovia que conecta o centro ao nordeste do país, caiu sobre o trem em movimento, que descarrilou, provocando um incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros local, as chamas foram controladas; agora, a força procura por vítimas presas dentro da composição.