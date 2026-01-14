Sabri Lamouchi é o novo técnico da seleção da Tunísia

Lamouchi, de 54 anos, assinou contrato até 31 de julho de 2028, segundo o comunicado da FTF.

A Federação Tunisiana de Futebol (FTF) anunciou nesta quarta-feira (14) o francês Sabri Lamouchi como novo técnico da seleção do país, eliminada no início do mês nas oitavas de final da Copa Africana de Nações (CAN).

No dia 4 de janeiro, um dia depois da derrota da Tunísia para o Mali (3-2 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos) nas oitavas de final da CAN, foi anunciada a demissão do então técnico Sami Trabelsi.

Nascido em Lyon e de origem tunisiana, Lamouche passou a maior parte de sua carreira como jogador na França, onde defendeu clubes como Auxerre, Monaco e Olympique de Marselha. Na Itália, teve passagens por Parma, Inter de Milão e Genoa, antes de pendurar as chuteiras no Al-Kharitiyath, do Catar, em 2009.

Ex-volante, defendeu a seleção francesa em 12 jogos entre janeiro de 1996 e março de 2001, nos quais marcou um gol.

Como treinador, Lamouchi comandou Rennes (2017-2018) e Nottingham Forest (2019-2020). Nos últimos anos, trabalhou no futebol saudita (Al-Riyad e Al Diriyah).