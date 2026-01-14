Rússia: Lavrov critica sanções dos EUA e vê tarifas como perda de competitividade de Washington
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que Moscou defende, no diálogo com os Estados Unidos, a substituição de sanções e tarifas por "métodos mais justos" de defesa de interesses, segundo falas divulgadas pela Interfax. Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 14, ele disse que Washington parte da lógica de que, "em todos os lugares onde há petróleo ou outros recursos naturais estratégicos importantes, deve-se pensar apenas em como promover seus próprios interesses", recorrendo a "ameaças e métodos tarifários".
Lavrov citou a discussão nos EUA sobre a imposição de tarifas de 500% a países que mantêm comércio com a Rússia e avaliou que a iniciativa "pode, sem dúvida, provocar um sorriso, pode provocar raiva e rejeição". Ainda assim, afirmou que Moscou deve "simplesmente trabalhar e implementar os acordos que existem" com seus parceiros, incluindo o Irã.
Segundo o chanceler russo, quando "um país tão poderoso como os EUA age por meio de métodos tão desleais, métodos de concorrência desleal", isso indica que as posições competitivas dos EUA estão se "deteriorando de forma consistente". Lavrov advertiu que essa prática não pode continuar por muito tempo e levará a "uma crise ainda mais grave nas relações econômicas e políticas internacionais".
Em declarações reunidas pela Tass, Lavrov afirmou ainda que, em razão das ações dos EUA, a globalização escoou "para o ralo" e acusou Washington de adotar uma linha de fragmentação do sistema internacional, sustentando que propostas ocidentais, no caso da Ucrânia, buscam apenas "barganhar tempo adicional" e não oferecem soluções sérias para o conflito.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente