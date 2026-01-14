Rússia: Lavrov critica sanções dos EUA e vê tarifas como perda de competitividade de Washington

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que Moscou defende, no diálogo com os Estados Unidos, a substituição de sanções e tarifas por "métodos mais justos" de defesa de interesses, segundo falas divulgadas pela Interfax. Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 14, ele disse que Washington parte da lógica de que, "em todos os lugares onde há petróleo ou outros recursos naturais estratégicos importantes, deve-se pensar apenas em como promover seus próprios interesses", recorrendo a "ameaças e métodos tarifários".

Lavrov citou a discussão nos EUA sobre a imposição de tarifas de 500% a países que mantêm comércio com a Rússia e avaliou que a iniciativa "pode, sem dúvida, provocar um sorriso, pode provocar raiva e rejeição". Ainda assim, afirmou que Moscou deve "simplesmente trabalhar e implementar os acordos que existem" com seus parceiros, incluindo o Irã.