Procurador da Califórnia abre investigação contra Grok por caso de imagens de caráter sexual

Autor AFP
O procurador-geral da Califórnia anunciou nesta quarta-feira (14) que abrirá uma investigação sobre a proliferação de imagens de caráter sexual de mulheres e menores de idade produzidas com a ferramenta de inteligência artificial Grok, da rede social X.

A empresa de inteligência artificial de Elon Musk, xAI, "parece facilitar a produção em larga escala de montagens íntimas não consentidas (deepfakes), utilizadas para assediar mulheres e meninas na internet, principalmente por meio da rede social X", indica o procurador Rob Bonta em um comunicado.

A investigação se soma a várias outras abertas contra a X em diversos países após a divulgação de imagens pornográficas falsas criadas com sua ferramenta de IA.

