Presidente interina anuncia 'novo momento' na Venezuela ao libertar presos políticos

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou nesta quarta-feira (14) um "novo momento" no país, à medida que avançam as excarcerações de presos políticos que ela prometeu sob pressão dos Estados Unidos. O processo de liberações foi anunciado na quinta-feira passada, cinco dias após a captura de Nicolás Maduro durante um bombardeio dos Estados Unidos em 3 de janeiro.

As últimas liberações incluem o renomado ativista opositor Roland Carreño, jornalista de profissão, e se somam às de cidadãos americanos anunciadas na véspera pelo Departamento de Estado em Washington. O sindicato da imprensa informou 18 liberações até as 18h30 GMT (15h30 de Brasília), entre repórteres, cinegrafistas, assistentes e membros de equipes de imprensa da oposição. Delcy Rodríguez assumiu o poder de forma interina depois que Maduro e a esposa, Cilia Flores, foram detidos e enviados aos Estados Unidos para enfrentar um julgamento por narcotráfico. "A mensagem é uma Venezuela que se abre a um novo momento político, que permita o entendimento a partir da divergência e da diversidade político-ideológica", disse Rodríguez em uma breve declaração a jornalistas no Palácio Presidencial de Miraflores.

Ela não aceitou perguntas. Delcy Rodríguez afirmou que o governo já excarcerou 406 presos políticos desde dezembro, em um processo que garantiu ter sido iniciado ainda com Maduro. Seu governo informou que, nesta semana, 116 detidos deixaram a prisão. A ONG Foro Penal relatou 72 excarcerações desde o anúncio de 8 de janeiro. Essa organização e outras de direitos humanos estimam que a Venezuela tenha entre 800 e 1.000 presos políticos.

— "Paz" e "reconciliação" — As autoridades evitam liberações diretamente nos presídios, onde dezenas de familiares se aglomeraram com a esperança de ver seus entes queridos fora das celas. Os detidos são transferidos dos centros de reclusão para outros locais para sua liberação, longe das lentes da imprensa.

Carreño foi libertado, por exemplo, em um centro comercial. "Com as emoções misturadas, mas, enfim, em liberdade e à espera dos acontecimentos futuros, que não podem ser outros senão os do encontro, da paz, da reconciliação", disse Carreño em um vídeo de Luis López, outro jornalista libertado, divulgado pela imprensa local. "Ainda há muita gente presa nas cadeias e esperamos que sejam libertadas paulatinamente até que não reste nenhum preso", acrescentou. "Não é bom nem saudável para um país ter presos políticos." Carreño esteve entre as mais de 2 mil pessoas que acabaram presas após os protestos contra a questionada reeleição de Maduro em 2024. Ele integrava o partido Vontade Popular (VP) e foi um colaborador próximo do antigo líder opositor Juan Guaidó. Antes, atuou como comentarista em um programa de opinião do canal de notícias Globovisión.