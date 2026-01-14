Preços do petróleo caem 3% após comentários de Trump sobre o Irã

Os preços do petróleo caíram cerca de 3% nesta quinta-feira (15), após o presidente americano, Donald Trump, afirmar que "o massacre no Irã cessou" e minimizar a possibilidade de uma intervenção militar americana.

Às 2h GMT, o barril do WTI caía 3%, aos US$ 60,16, e o do Brent se desvalorizava 2,87%, aos US$ 64,61. As cotações haviam subido na véspera, devido à tensão no Irã.