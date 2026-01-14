Por que o Irã é tão importante a nível internacional?

￼ATOS têm sido realizados em capitais. Na foto, uma mulher protesta contra o governo iraniano em frente à Embaixada do Irã em Londres / Crédito: HENRY NICHOLLS / AFP

O Irã é considerado um ator fundamental no Oriente Médio devido à sua localização geopolítica em uma das rotas comerciais de energia mais importantes do mundo, o Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, bem como às suas enormes reservas de petróleo e gás, ambições políticas e seu programa nuclear. O país, predominantemente xiita e com aproximadamente 93 milhões de habitantes, tem sido palco de protestos em todo o seu território há duas semanas, inicialmente desencadeados pela crise econômica, que desde então se transformaram em uma revolta contra o governo em Teerã.

Desde então, as relações entre os dois países são marcadas por antagonismo ideológico, sanções, tensões de segurança e disputas sobre o programa nuclear iraniano. Em junho, os americanos chegaram a atacar instalações nucleares do Irã. Programa nuclear iraniano Os EUA exigem que o Irã interrompa completamente o enriquecimento de urânio para seu programa nuclear. O Ocidente acusa Teerã de buscar secretamente o desenvolvimento de uma bomba atômica. O Irã nega, embora tenha recentemente enriquecido urânio a até 60%.

Nos últimos dias, Trump ameaçou repetidamente o Irã com uma intervenção militar, mas o presidente americano não tem interesse em projetos dispendiosos sem uma conclusão clara e, em geral, prefere evitar guerras prolongadas, afirma a analista do Oriente Médio e especialista em Irã Fatemeh Aman, que escreve para think tanks americanos renomados, como o Middle East Institute e o Atlantic Council. "O presidente Trump demonstrou repetidamente que prioriza os interesses tangíveis dos Estados Unidos acima de todas as outras considerações", avalia Aman. Nesse contexto, o objetivo principal pode ser mudar o comportamento da República Islâmica, e não necessariamente impor uma mudança de regime. Esse objetivo pode ser buscado por meio de pressão, sanções e ameaças, mas não por meio de uma guerra em grande escala.

Preocupações com a estabilidade no Golfo Pérsico Embora os vizinhos árabes no Golfo Pérsico não sejam considerados aliados de Teerã, eles têm um forte interesse na estabilidade regional e em evitar uma escalada militar. Uma guerra em larga escala entre os EUA e o Irã teria repercussões imediatas para os Estados vizinhos, mesmo que não levasse diretamente a uma mudança de regime. "Essas repercussões incluem um fornecimento instável de energia, insegurança crescente, pressão econômica significativa e o risco de uma escalada ainda maior de conflitos por procuração. Consequentemente, não se espera atualmente um amplo apoio a uma guerra em larga escala na região." Um ataque ao Irã acarretaria o risco de que Teerã retaliasse com ataques a bases militares americanas na região, que existem às dezenas nos países vizinhos.