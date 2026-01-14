Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Parte do pessoal da base dos EUA no Catar recebeu ordens para deixar o local

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Alguns funcionários da base dos Estados Unidos em Al Udeid, no Catar, receberam ordens para deixar o local, disseram duas fontes diplomáticas à AFP nesta quarta-feira (14), após Washington ameaçar intervir no Irã, palco de intensos protestos contra o regime. 

As fontes, que falaram sob condição de anonimato, indicaram que o pessoal recebeu ordens para evacuar a base até a noite desta quarta-feira.

Localizada a 190 km ao sul do Irã, do outro lado do Golfo, Al Udeid é a maior base americana no Oriente Médio. Teerã lançou mísseis contra a base em junho de 2025 em resposta aos bombardeios dos EUA contra instalações nucleares iranianas.

