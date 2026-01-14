Parlamento Europeu vota em 21 de janeiro se recorre à Justiça para contestar acordo com Mercosul

O Parlamento Europeu votará na próxima quarta-feira (21) se recorrerá à Justiça europeia para contestar o acordo de livre comércio entre o bloco e os países do Mercosul, informaram fontes parlamentares à AFP. Cerca de 150 eurodeputados contrários ao tratado, tanto da direita quanto da esquerda, lançaram uma iniciativa para que o Parlamento, de 720 cadeiras, decida se recorrerá ao Tribunal de Justiça da União Europeia.

Essa votação é um procedimento separado do posicionamento do Parlamento sobre o conjunto do acordo, que gera fortes resistências entre agricultores e pecuaristas europeus, mobilizados em protestos contra a aprovação do pacto. "Será uma votação decisiva para verificar a legalidade do acordo: cada voto conta", destacou a eurodeputada francesa Manon Aubry, do partido de esquerda radical A França Insubmissa (LFI). Uma fonte parlamentar afirmou que é provável que a moção seja rejeitada. Mas reconheceu que a votação pode "ser mais apertada do que imaginamos". O tratado de livre comércio entre a UE e os países do Mercosul favoreceria as exportações de automóveis, máquinas, vinhos e bebidas destiladas para Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.

Em troca, facilitaria a entrada na Europa de carne, açúcar, arroz, mel ou soja sul-americanos, o que preocupa esses setores, mobilizados em vários países europeus. O acordo foi assinado no fim de 2024 e, em 3 de setembro de 2025, foi adotado pela Comissão Europeia. Mas ainda precisa ser ratificado pelos 27 Estados-membros da UE antes de entrar em vigor, com países muito reticentes, como a França. Se o Parlamento Europeu aprovar contestar o tratado na Justiça, isso atrasaria em vários meses sua ratificação, mas não impediria uma eventual aplicação provisória.