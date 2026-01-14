Nasa certifica aumento da temperatura em 2025, sem mencionar mudanças climáticas

A postura está em linha com as políticas do presidente americano Donald Trump de negar a realidade de que o aquecimento global é provocado pelas atividades humanas.

As temperaturas globais dispararam em 2025, no entanto, a Nasa não mencionou as mudanças climáticas em um comunicado publicado nesta quarta-feira (14) junto com seu mais recente relatório anual.

Segundo a Nasa, a temperatura na superfície da Terra em 2025 foi levemente mais quente que a de 2023, tornando-o efetivamente no segundo ano mais quente já registrado depois de 2024.

De acordo com as medições da agência espacial americana, as temperaturas médias para 2025 estiveram 1,19°C acima da média registrada entre 1951 e 1980.

A falta de menção às mudanças climáticas no último relatório representa uma reviravolta em relação ao relatório do ano passado, publicado ainda durante o governo do democrata Joe Biden, que assegurou taxativamente: "Este aquecimento global tem sido causado pelas atividades humanas."

Enquanto no documento do ano passado havia material como declarações do então chefe da Nasa e de seu cientista sênior, bem como gráficos e vídeos, o relatório deste ano só detalha algumas figuras-chave e foi reduzido a um punhado de parágrafos.