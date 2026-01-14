Napoli fica no 0 a 0 com Parma, seu 3º empate consecutivo no Italiano

Três dias depois de frustrar a Inter de Milão no San Siro (2 a 2), os napolitanos tiveram que se contentar com mais um empate. Mas este teve gosto de derrota, já que foi contra uma equipe que enfrenta dificuldades no campeonato e está atualmente em 14º com 22 pontos.

O Napoli, atual campeão italiano, atravessa uma fase difícil: a equipe obteve em casa seu terceiro empate consecutivo, desta vez contra o Parma (0 a 0), nesta quarta-feira (14), em partida adiada da 16ª rodada da Serie A.

O Napoli dominou o jogo na maior parte do tempo, mas não conseguiu marcar, para a decepção de sua torcida no Estádio Diego Armando Maradona.

Aos 13 minutos, o meio-campista escocês Scott McTominay chegou a mandar a bola para o fundo da rede, mas o gol foi anulado após uma consulta ao VAR devido a um impedimento no lance.

A equipe comandada pelo técnico Antonio Conte permanece em 3º lugar na tabela, com 40 pontos, mas agora tem a Juventus (4ª, 40 pontos) e a Roma (5ª, 39 pontos) em seu encalço.

E, o mais importante, a Inter de Milão, líder do campeonato com 43 pontos, que enfrenta o Lecce (17º, 19 pontos) na noite desta quarta-feira, pode ampliar sua vantagem com uma vitória, enquanto o Milan (2º, 40 pontos) joga contra o Como (6º, 34 pontos) em outra partida adiada da 16ª rodada.