Minerais e posição estratégica: por que Trump cobiça a Groenlândia?

A Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca coberto de gelo em 80%, fascina por seus hipotéticos recursos minerais e por sua importância geoestratégica, o que explica as ambições expansionistas do presidente americano, Donald Trump. Estas são as principais razões do interesse do republicano nesta ilha de 2,16 milhões de quilômetros quadrados, o dobro do território da Colômbia, a título de comparação.

– Setor da mineração pouco explorado – Desde 2009, os groenlandeses têm poder decisório sobre o uso de suas matérias-primas. O governo local, cuja principal fonte de receita é a pesca, exalta as riquezas de seu subsolo, embora apenas duas minas estejam em atividade e a produção seja limitada. Em um momento em que aumenta a demanda por metais e minerais, a corrida por recursos não explorados se acelera e a Groenlândia pode se apresentar como um eldorado, apesar de um ambiente polar inóspito e de infraestruturas ainda incipientes.

O acesso aos recursos minerais da Groenlândia é considerado crucial pelos americanos, que assinaram em 2019 um memorando de cooperação nesse setor. Os europeus seguiram o mesmo caminho quatro anos depois, com seu próprio acordo de colaboração. Os solos groenlandeses estão extremamente bem cartografados, o que permitiu elaborar um mapa detalhado dos recursos. A UE identificou, assim, 25 dos 34 minerais de sua lista oficial de matérias-primas essenciais, incluindo as terras raras.

A Amaroq explora a mina de ouro do território e prevê desenvolver outra de terras raras, Black Angel. Esta pode entrar em funcionamento em 2027 ou 2028, graças à existência prévia de infraestruturas, já que o local esteve em atividade pela primeira vez na década de 1940 e depois entre 1973 e 1990. Ali, a Amaroq poderia extrair zinco, chumbo e prata, mas também elementos críticos como germânio, gálio e cádmio. Na costa oeste, a Lumina Sustainable Materials explora desde 2019 um depósito de anortosita.

Com seu projeto Tanbreez (tântalo, nióbio, zircônio), a empresa Critical Metals, listada na Nasdaq, quer abrir este ano uma mina de terras raras perto de Quaqortoq (sul), com o objetivo de começar a extrair em grande escala no próximo ano. Do ponto de vista econômico, a Groenlândia, que busca se emancipar algum dia da Dinamarca, continua dependente em grande medida de um subsídio de Copenhague, que representa um quinto de seu PIB. – Mais perto de Nova York –