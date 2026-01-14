México se oferece como mediador entre Cuba e EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou nesta quarta-feira (14) que seu governo poderia mediar as relações entre Cuba e Estados Unidos para solucionar suas diferenças, no momento em que Washington aumenta a pressão sobre a ilha. "Nas divergências entre Estados Unidos e Cuba, o México está na melhor posição de ser um veículo para gerar um diálogo", declarou a mandatária durante sua coletiva de imprensa matinal.

O presidente americano, Donald Trump, instou Cuba no domingo a "alcançar um acordo" ou enfrentar consequências não detalhadas. Para que esta mediação ocorra, tanto Washington quanto Havana devem estar de acordo com o diálogo e as condições em que ele se daria, disse Sheinbaum ao defender o direito dos cubanos de "decidir seu destino". A governante de esquerda foi questionada por jornalistas se os envios de petróleo e seus derivados que o México realiza a Cuba poderiam provocar tensões na relação com Trump. "O México é um país soberano e toma suas decisões", respondeu Sheinbaum.

Após a incursão de forças americanas em Caracas em 3 de janeiro para capturar o agora deposto presidente venezuelano Nicolás Maduro, Washington assumiu o controle do petróleo do país sul-americano. O México é agora um importante fornecedor de Cuba. Na última sexta-feira, chegou a Havana um petroleiro com 85.000 barris de petróleo proveniente de solo mexicano, informou um especialista do setor da Universidade do Texas. A estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) não confirmou este envio em uma solicitação da AFP.