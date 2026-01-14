Meia inglês Connor Gallagher deixa Atlético de Madrid e assina com Tottenham
O meio-campista inglês Connor Gallagher, que estava no Atlético de Madrid, assinou contrato com o Tottenham, informaram ambos os clubes nesta quarta-feira (14).
Os 'Spurs' terão que desembolsar 34,7 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 250 milhões na cotação atual) pela transferência. Segundo a imprensa, o contrato do jogador com o novo clube vai até 2031.
Gallagher estava no Atlético desde agosto de 2024, quando chegou vindo do Chelsea. No total, ele disputou 77 jogos pelo time espanhol, nos quais marcou sete gols e deu sete assistências.
"Estou feliz com este novo passo na minha carreira, em um clube incrível. Sei como os torcedores aqui são maravilhosos. Estou muito feliz por passar a fazer parte de tudo isso e espero que possamos construir grandes memórias juntos", afirmou o jogador de 25 anos, citado em comunicado do Tottenham.
O técnico da equipe londrina, Thomas Frank, comemorou a chegada do reforço e considerou que Gallagher tem "muita margem para evoluir", destacando sua experiência na Premier League, no futebol espanhol e na seleção da Inglaterra.
O Tottenham, atual campeão da Liga Europa, é apenas o 14º colocado no Campeonato Inglês.
