Lula conversou com Putin por telefone nesta quarta (14) para discutir crise na Venezuela

Autor Agência Estado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na manhã desta quarta-feira, 14. A informação foi divulgada pelo Kremlin e confirmada oficialmente pelo Palácio do Planalto.

Segundo o Kremlin, a conversa aconteceu "por iniciativa do lado brasileiro". O Palácio do Planalto divulgará uma nota ainda nesta quarta-feira com informações sobre o teor do telefonema. O governo russo, no entanto, já antecipou que o principal assunto da ligação foi a crise na Venezuela e a defesa da soberania dos venezuelanos.

"Os líderes Lula e Putin trocaram opiniões sobre questões internacionais da atualidade, com foco na situação da Venezuela. Enfatizaram as abordagens fundamentais compartilhadas pela Rússia e pelo Brasil no que diz respeito à garantia da soberania estatal e dos interesses nacionais da República Bolivariana", afirmou o Kremlin.

Os russos disseram, ainda, que Lula e Putin "concordaram em continuar coordenando esforços, inclusive no âmbito da ONU e por meio do Brics, para reduzir a tensão na América Latina e em outras regiões".

A conversa com Putin foi mais uma que o presidente Lula teve nos últimos dias para tratar da situação na Venezuela. Antes, ele falou com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, o do Canadá, Mark Carney, com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro.

Lula também já conversou com a presidente em exercício da Venezuela, Delcy González. O telefonema, no entanto, aconteceu no próprio dia em que Nicolás Maduro foi capturado, em 3 de janeiro, e teve o objetivo de confirmar as informações preliminares recebidas pelo governo brasileiro sobre o ataque do governo dos Estados Unidos à Venezuela.

