Julio Iglesias prepara defesa após denúncias de abuso sexual (revista)

O cantor espanhol Julio Iglesias preparava sua defesa, após denúncias de crimes sexuais feitas por duas ex-funcionárias dominarem as manchetes do país, informou nesta quarta-feira (14) a revista de celebridades ¡Hola!.

As mulheres, uma ex-empregada doméstica e uma ex-fisioterapeuta do cantor, denunciaram que foram submetidas a agressões e assédio sexual quando trabalhavam, em 2021, nas propriedades de Iglesias na República Dominicana e nas Bahamas, segundo as ONGs Women's Link e Anistia Internacional.

As organizações indicaram que informaram o Ministério Público (MP) da Espanha no último dia 5 sobre fatos "que poderiam configurar um crime de tráfico de pessoas para fins de imposição de trabalho forçado e servidão", "crimes contra a liberdade e indenidade sexual, como assédio sexual".

O cantor, 82, não se pronunciou publicamente desde que uma investigação conjunta da rede americana Univision e do espanhol elDiario.es revelou ontem as acusações.

A revista ¡Hola! informou hoje que conversou com Iglesias, segundo o qual a verdade viria à tona e tudo seria esclarecido. O cantor e sua equipe jurídica preparam a defesa, e ele deseja esclarecer o assunto, para que não restem dúvidas sobre o ocorrido, ressaltou a publicação, que disse ter conseguido a entrevista exclusiva graças à sua longa amizade com o cantor.

O entorno de Iglesias negou em privado as acusações, segundo a revista.

- Formas de violência -

Jovana Ríos Cisnero, da Women's Link, explicou que sua organização "foi procurada por outras mulheres que alegam ter trabalhado para o acusado". A organização explicou que os supostos fatos foram denunciados na Espanha, e não nos países onde teriam ocorrido, porque a legislação espanhola "pode ser uma opção interessante para dar acesso à Justiça a essas mulheres", disse a advogada Gema Fernández, segundo a qual o MP tem seis meses, prorrogáveis por mais seis, para decidir se arquiva o caso.

A Anistia Internacional e a Women's Link informaram que "Laura e Rebeca [nomes fictícios] teriam vivido múltiplas e distintas formas de violência  - sexual, psicológica, física e financeira - por parte de Julio Iglesias, entre janeiro e outubro de 2021".

Segundo o depoimento colhido pelas duas organizações, Iglesias "as teria agredido e assediado sexualmente, verificado regularmente seus celulares, proibido que saíssem da casa onde trabalhavam e exigido jornadas de até 16 horas diárias sem dias de descanso e sem contrato".

Nascido em 1943, o artista latino que mais vendeu discos no mundo tornou-se famoso ao interpretar músicas como "Soy Un Truhán, Soy Un Señor", "Gwendolyne" e "Me Olvidé de Vivir", e por sua vida pessoal agitada.

Com oito filhos reconhecidos, Iglesias é pai do também bem-sucedido cantor Enrique Iglesias.

