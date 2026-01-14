Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogador amador vence Jannik Sinner no torneio One Point Slam

Autor AFP
Tipo Notícia

O jogador amador australiano Jordan Smith surpreendeu e embolsou 1 milhão de dólares australianos (R$ 3,6 milhões na cotação atual) ao vencer no torneio One Point Slam nesta quarta-feira (14), com direito a vitória sobre o tenista italiano Jannik Sinner, número 2 no ranking da ATP.

Em uma Rod Laver Arena lotada, o evento, que acontece antes do início do Aberto da Austrália, colocou frente a frente 24 profissionais, como o espanhol Carlos Alcaraz, Sinner, a americana Coco Gauff e polonesa Iga Swiatek, contra 24 amadores e convidados famosos.

Cada jogo consistia em um único ponto: o vencedor avançava, o perdedor era eliminado. Os 16 profissionais mais bem classificados não precisaram jogar na primeira rodada, antes de uma fase final semelhante à de um Grand Slam, começando pela fase de 32-avos de final.

Para determinar quem saca, um jogo de "pedra, papel e tesoura" substitui o tradicional cara ou coroa.

Diferentemente dos profissionais, os amadores têm direito a um segundo saque. Jordan Smith, que se classificou após vencer o campeonato do estado de Nova Gales do Sul, derrotou na final a taiwanesa Joanna Garland, número 117 da WTA, depois de ter eliminado Sinner e a americana Amanda Anisimova (N.4 WTA).

Garland havia derrotado o alemão Alexander Zverev (N.3 ATP), o australiano Nick Kyrgios (N.671 ATP) e a grega Maria Sakkari (N.52 WTA) em seu caminho até a final.

"Estando aqui, eu já ficaria feliz em ganhar apenas um ponto", disse Smith, que planeja comprar uma casa com o prêmio.

O número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, foi derrotado por Sakkari, enquanto o russo Daniil Medvedev (N.12 ATP), três vezes finalista do Aberto da Austrália, foi derrotado por Anisimova.

A lista de jogadores amadores inscritos incluía os oito vencedores dos campeonatos regionais australianos, além de oito vencedores das eliminatórias realizadas no início da semana.

Oito convites também foram distribuídos a celebridades, incluindo o cantor taiwanês Jay Chou.

"Este evento é a experiência definitiva para os fãs testarem suas habilidades no nível de Grand Slam", disse o diretor-executivo da Tennis Australia, Craig Tiley.

"O One Point Slam é o tênis em sua versão mais emocionante: um ponto, uma única chance de alcançar a glória. Rápido, sem filtros e aberto a todos", acrescentou Tiley.

O Aberto da Austrália 2026 começa a partir do próximo domingo, em Melbourne.

