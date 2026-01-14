Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã está pronto para responder 'com firmeza' a Israel e aos EUA, declara chefe da Guarda Revolucionária

O Irã está preparado para responder "com firmeza" aos Estados Unidos e a Israel, declarou nesta quarta-feira (14) o comandante da Guarda Revolucionária, e acusou os dirigentes desses países de estarem por trás dos protestos que sacodem a República Islâmica.

A Guarda Revolucionária está "no nível máximo de preparação para responder com firmeza a um erro de julgamento do inimigo", declarou o comandante Mohammad Pakpour em um comunicado citado pela televisão, no qual também acusou o presidente americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de serem os "assassinos da juventude do Irã".

