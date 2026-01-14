Irã diz que vai bombardear bases americanas no Oriente Médio se for atacado pelos EUA

Após as ameaças do presidente americano, Donald Trump, de intervir diante da repressão à onda de protestos que já deixou mais de 2,5 mil mortos no Irã, o país informou aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio de que atacará bases americanas em seus territórios caso Washington realize uma ofensiva contra Teerã, segundo a agência de notícias Reuters. A agência informou que um alto funcionário iraniano afirmou nesta quarta-feira, 14, sob condição de anonimato, que Teerã pediu aos aliados dos EUA na região que "impedissem Washington de atacar o Irã".

De acordo com a reportagem, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Turquia estão entre os países alertados sobre possíveis ataques. A autoridade iraniana também disse à Reuters que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, e o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, suspenderam as conversas diretas após o aumento das tensões. Ainda segundo a Reuters, Israel já está ciente de que Trump pretende intervir no Irã, mas não há definição sobre o alcance nem o momento dessa ação. No ano passado, israelenses e iranianos travaram uma guerra que durou 12 dias. A agência disse ainda que a mídia estatal iraniana informou que o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, conversou com o ministro das Relações Exteriores do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Já Araqchi conversou com os ministros de Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, e da Turquia, Hakan Fidan. Em entrevista à emissora CBS News, Trump afirmou na terça-feira, 13, que irá intervir caso o Irã comece a enforcar manifestantes. "Tomaremos medidas muito enérgicas se eles fizerem isso", disse. Ele não especificou quais ações pretende adotar, mas alertou que não descarta o uso da força militar.