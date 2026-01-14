Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndios na Patagônia argentina reavivam narrativas antissemitas

Autor AFP
Mensagens virais publicadas nas redes sociais atribuem os incêndios florestais na Patagônia argentina a supostos planos israelenses de povoar a região, o que reaviva teorias da conspiração centenárias e motivou nesta semana denúncias de antissemitismo por parte de organizações judaicas.

"Quero os judeus fora do meu país" e "Os israelenses andam queimando a Patagônia" são algumas das mensagens que circulam em espanhol e, com adaptações, em outros cinco idiomas.

Autoridades argentinas confirmaram a ação humana na origem dos incêndios que queimaram mais de 15 mil hectares, mas não apontaram responsáveis.

Nas redes sociais, multiplicam-se mensagens que atribuem o fogo a interesses estrangeiros, sobretudo israelenses, e o vinculam a um debate sobre mudanças nas leis que regulam a propriedade de terras rurais por não residentes e o uso de áreas afetadas pelos incêndios.

Uma foto em circulação mostra uma granada que, segudo usuários, seria de origem israelense e teria sido usada para provocar o fogo. Autoridades da província de Chubut, no entanto, confirmaram a descoberta do explosivo em dezembro, mas informaram que ele foi produzido pela empresa argentina Fabricaciones Militares.

A Organização Sionista Argentina negou nesta semana que os incêndios tenham sido provocados por israelenses "como parte de algum tipo de conspiração". Também ressaltou a gravidade do "ressurgimento do chamado 'Plano Andinia', uma calúnia antissemita sem qualquer fundamento histórico ou político".

A teoria da conspiração segundo a qual Israel quer tomar a Patagônia e estabelecer no local um Estado judeu circula desde a década de 1960, e ganhou força na década seguinte. A consolidação dessa narrativa foi o ponto de partida da série da Amazon "Iosi, o Espião Arrependido" (2022), baseada em fatos reais.

A teoria tem antecedentes no documento antissemita do fim do século XIX "Os Protocolos dos Sábios de Sião", que acusa os judeus de conspirar para dominar o mundo, explicou à AFP o historiador Ernesto Bohoslavsky, do instituto de pesquisas Conicet.

O especialista ressaltou que esse tipo de narrativa, "que parece explicar processos complexos de forma muito simples", é tentadora, especialmente em redes sociais. "Sempre se atualiza o relato. Em 2001-2002, por exemplo, havia a versão de que a Argentina venderia parte da Patagônia para pagar a dívida externa", acrescentou.

O presidente da Delegação de Associações Israelitas Argentinas (Daia), Mauro Berenstein, alertou no X que acusar sem provas "reforça uma narrativa antissemita e o ódio".

