Hamas e presidência palestina declaram seu apoio ao comitê tecnocrático para governança de Gaza

A presidência palestina e a maioria das facções declararam seu apoio ao comitê de tecnocratas para administrar a Faixa de Gaza, depois que o Egito anunciou nesta quarta-feira (14), na qualidade de mediador, um consenso para a formação desse ente.

O movimento islamista Hamas e a Jihad Islâmica, entre outros, afirmaram em um comunicado que concordaram em “apoiar os esforços dos mediadores para formar o Comitê Nacional de Transição Palestino encarregado de administrar a Faixa de Gaza, ao mesmo tempo em que se proporciona o ambiente adequado” para o início de seus trabalhos.