Governo francês enfrenta duas moções de censura pelo acordo UE-Mercosul

O governo francês enfrenta, nesta quarta-feira (14), duas moções de censura apresentadas pela esquerda radical e pela extrema direita, devido ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, apesar da oposição da França à sua assinatura. No sábado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deve assinar com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai o tratado que criará a maior zona de livre‑comércio do mundo, com 700 milhões de consumidores.

Mas os agricultores franceses, apoiados por toda a classe política de seu país, opõem-se veementemente, por temerem o impacto da importações de carne, arroz, mel e soja sul‑americanos, em troca da exportação de automóveis e máquinas europeias. A moção de censura serve para “apoiar os agricultores e denunciar a hipocrisia e a incompetência do governo nesse assunto”, explicou o deputado de extrema direita Sébastien Chenu à rádio Franceinfo. Os partidos que apoiam a censura consideram que o governo não fez o suficiente para se opor, já que poderia ter levado o tema à Justiça europeia ou até ameaçado reduzir sua contribuição ao orçamento da UE. As moções, no entanto, têm poucas chances de prosperar. Os socialistas, na oposição, e o partido conservador Os Republicanos anunciaram que não as apoiarão, de modo que não seria alcançada a maioria necessária de votos.

Seus líderes justificaram a decisão pelo fato de que a França se opôs à assinatura do acordo. “A moção de censura na França não acrescenta nada. Tudo será decidido no Parlamento Europeu”, que ainda precisa se pronunciar, indicou o senador conservador Bruno Retailleau. As moções de censura chegam em um momento de fragilidade para o governo do presidente Emmanuel Macron. O primeiro‑ministro, Sébastien Lecornu, busca aprovar os orçamentos de 2026 e desarticular os protestos agrícolas.