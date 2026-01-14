França: governo de Lecornu sobrevive a votos de desconfiança sobre acordo Mercosul-UE
O governo do primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, sobreviveu a dois votos de desconfiança nesta quarta-feira, 14, de acordo com documento da Assembleia Nacional francesa. As moções de censura foram apresentadas pelos partidos de extrema-direta e extrema-esquerda em decorrência do acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul.
A moção do La France Insoumise, apresentada pela política Mathilde Panot e outros 57 colegas, precisava de uma maioria de 288 votos, mas obteve 256. Já a feita pelo partido Rassemblement National, com liderança de Marine Le Pen, obteve 142 votos favoráveis, abaixo do mínimo necessário de 288.
O acordo entre Mercosul e UE deve ser assinado neste sábado, 17 de janeiro, no Paraguai. Em comunicado oficial, foi informado que o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viajarão ao país sul-americano para a assinatura do acordo histórico entre os blocos.