Família de mulher morta pelo ICE contrata escritório de advocacia que representou George Floyd

Autor Agência Estado
A família de Renee Nicole Good informou nesta quarta-feira, 14, que contratou o mesmo escritório de advocacia que representou a família de George Floyd para pressionar por respostas e responsabilização dos agentes federais de imigração (ICE, na sigla em inglês) que participaram da morte da mulher de 37 anos. Os familiares acusam os agentes de terem matado a mãe da cidade de Minneapolis enquanto ela tentava seguir as instruções.

A família de Good disse em um comunicado que quer que ela seja lembrada como "uma agente da paz" e pediu ao público que não use sua morte como um ponto de discórdia política, de acordo com o escritório Romanucci & Blandin, com sede em Chicago. O escritório disse que divulgará nas próximas semanas informações da investigação a ser realizada.

A decisão da família de contratar o escritório de advocacia ocorreu na mesma semana em que o Departamento de Justiça disse não ver motivos para abrir uma investigação federal sobre direitos civis em relação ao tiroteio. Uma investigação do FBI sobre a morte de Renee Good está em andamento.

O governo Trump defendeu as ações do agente do ICE, afirmando que ele atirou em legítima defesa enquanto estava em frente ao carro de Good quando o veículo começou a se mover. Mas essa explicação foi amplamente criticada pelo prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, pelo governador de Minnesota, Tim Walz, e por outros, com base em vídeos do confronto.

Seis promotores federais em Minnesota renunciaram esta semana e vários supervisores da seção criminal da Divisão de Direitos Civis em Washington comunicaram suas demissões, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Romanucci & Blandin disse que a família quer respostas sobre a operação federal realizada em 7 de janeiro no bairro onde Good foi morta, bem como sobre as ações dos policiais durante a ocorrência e os atrasos na assistência médica após o tiroteio. O agente do ICE que atirou não foi identificado publicamente.

A esposa de Good, Becca Good, e outros parentes dizem que o casal tinha acabado de deixar o filho de 6 anos na escola e parou para observar a atividade policial quando os policiais se aproximaram deles, de acordo com o escritório de advocacia. Os advogados disseram que Good pareceu dar ré e afastar seu veículo de um agente antes do tiroteio, embora os investigadores não tenham divulgado um relato oficial.

"O que aconteceu com Renee é errado", disse o escritório, acrescentando que pretende compartilhar as conclusões "de forma contínua", pois acredita que a comunidade não está recebendo informações adequadas em outros lugares. O escritório, que ajudou a garantir um acordo de US$ 27 milhões para a família de Floyd, agora representa Becca Good, bem como os pais e irmãos de Renee Good.

Becca Good divulgou uma declaração à rádio pública de Minnesota na sexta-feira, 9, dizendo que o casal havia parado para ajudar seus vizinhos: "Nós tínhamos apitos. Eles tinham armas". Sua declaração não forneceu mais detalhes sobre o dia do tiroteio e, em vez disso, concentrou-se em homenagear a esposa.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

