Família de mulher morta pelo ICE contrata escritório de advocacia que representou George Floyd

A família de Renee Nicole Good informou nesta quarta-feira, 14, que contratou o mesmo escritório de advocacia que representou a família de George Floyd para pressionar por respostas e responsabilização dos agentes federais de imigração (ICE, na sigla em inglês) que participaram da morte da mulher de 37 anos. Os familiares acusam os agentes de terem matado a mãe da cidade de Minneapolis enquanto ela tentava seguir as instruções. A família de Good disse em um comunicado que quer que ela seja lembrada como "uma agente da paz" e pediu ao público que não use sua morte como um ponto de discórdia política, de acordo com o escritório Romanucci & Blandin, com sede em Chicago. O escritório disse que divulgará nas próximas semanas informações da investigação a ser realizada.

A decisão da família de contratar o escritório de advocacia ocorreu na mesma semana em que o Departamento de Justiça disse não ver motivos para abrir uma investigação federal sobre direitos civis em relação ao tiroteio. Uma investigação do FBI sobre a morte de Renee Good está em andamento. O governo Trump defendeu as ações do agente do ICE, afirmando que ele atirou em legítima defesa enquanto estava em frente ao carro de Good quando o veículo começou a se mover. Mas essa explicação foi amplamente criticada pelo prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, pelo governador de Minnesota, Tim Walz, e por outros, com base em vídeos do confronto. Seis promotores federais em Minnesota renunciaram esta semana e vários supervisores da seção criminal da Divisão de Direitos Civis em Washington comunicaram suas demissões, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Romanucci & Blandin disse que a família quer respostas sobre a operação federal realizada em 7 de janeiro no bairro onde Good foi morta, bem como sobre as ações dos policiais durante a ocorrência e os atrasos na assistência médica após o tiroteio. O agente do ICE que atirou não foi identificado publicamente.