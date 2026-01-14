Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército israelense afirma ter matado seis combatentes em Gaza

Autor AFP
Tipo Notícia

O Exército israelense afirmou, nesta quarta-feira (14), ter matado seis combatentes na Faixa de Gaza, revisando para cima o número de mortos em um confronto ocorrido após o que chamou de "violação flagrante" do cessar-fogo no território palestino. 

Na noite de terça-feira, o Exército israelense explicou que abriu fogo com tanques após identificar combatentes na região oeste de Rafah. 

Também mencionou ataques aéreos e relatou a morte de pelo menos dois combatentes. 

Uma fonte de segurança na Faixa de Gaza confirmou à AFP na noite de terça-feira que houve disparos israelenses a oeste da cidade de Rafah. 

"Após o incidente de ontem (terça-feira), durante o qual seis terroristas armados foram detectados na zona oeste de Rafah, e após buscas realizadas na região, confirma-se que soldados (...) eliminaram os seis terroristas durante um ataque a tiros", escreveu o exército em um comunicado. Eles portavam "diversas armas", acrescentou. 

Segundo um cessar-fogo muito frágil que entrou em vigor na Faixa de Gaza em 10 de outubro, após dois anos de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, o exército israelense recuou para além de uma "linha amarela" que lhe garante o controle de mais da metade do pequeno território, incluindo a cidade de Rafah. 

A trégua é precária e incidentes ocorrem diariamente.

