Ex-funcionárias acusam Julio Iglesias de tráfico de pessoas e crimes sexuais

No centro de uma polêmica após as acusações de duas ex-funcionárias, Julio Iglesias é alvo de uma denúncia por suposto tráfico de pessoas e crimes sexuais, indicaram as associações que apoiam as demandantes neste caso que questiona a imagem da estrela espanhola. A denúncia veio à tona na véspera, após a publicação de uma investigação da emissora americana Univisión e do site espanhol elDiario.es, à qual uma ex-empregada doméstica e uma ex-fisioterapeuta de Iglesias afirmam terem sido submetidas a agressões e assédio sexual, fatos que, em um dos casos, poderiam ser qualificados como estupros.

"De acordo com a denúncia apresentada, Laura e Rebeca [nomes fictícios] teriam vivido múltiplas e distintas formas de violência — sexual, psicológica, física e financeira — por parte de Julio Iglesias, entre janeiro e outubro de 2021", assinalou a Anistia Internacional em um comunicado semelhante ao publicado pela Women's Link, que representa as denunciantes. "Em 5 de janeiro, foram levados ao conhecimento da Promotoria [espanhola] fatos 'que poderiam constituir um crime de tráfico de pessoas com fins de imposição de trabalho forçado e servidão', 'crimes contra a liberdade e a dignidade sexual, tais como assédio sexual', assim como um crime de lesões e crimes contra os direitos dos trabalhadores", expuseram. Na terça-feira, fontes jurídicas confirmaram à AFP que foi apresentada uma denúncia contra Iglesias, que está sendo examinada, sem mais detalhes. - "Não é invencível" -

Segundo o depoimento recolhido pelas duas organizações, Iglesias "as teria agredido e assediado sexualmente, verificado regularmente seus celulares, proibido que saíssem da casa onde trabalhavam e exigido jornadas de até 16 horas por dia, sem dias de descanso e sem contrato". Os fatos teriam ocorrido supostamente em 2021, nas mansões do cantor na República Dominicana e nas Bahamas. Na época, as mulheres tinham 22 e 28 anos, detalhou a investigação jornalística, que inclui, entre outros, extensas entrevistas com as mulheres. O cantor de 82 anos não respondeu aos pedidos de resposta da Univisión e do elDiario.es, informaram ambos os meios. Também não atendeu à AFP, que tentou contactá-lo na terça-feira.

As denunciantes não tornaram públicas as acusações antes "por medo de represálias profissionais", indicaram as associações. Rebeca afirma ter tomado a iniciativa "por tudo o que foi difícil neste processo e o que tive de enfrentar para conseguir superá-lo", bem como "pelas mulheres que trabalham nas casas dele", segundo o comunicado das organizações. "Quero dizer-lhes que sejam fortes, que levantem a voz, que se lembrem de que ele não é invencível. O meu propósito é que nenhuma mulher volte a sofrer este tipo de abusos por parte dele", afirmou Laura.

- "Medo" - A revelação das acusações contra Iglesias despertou uma intensa onda de reações na Espanha. "A investigação que estamos conhecendo nestes dias dá medo, dá pânico", avaliou nesta quarta-feira a ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, na Televisão Espanhola, onde expressou sua "condenação categórica" aos fatos e o "apoio imediato" às denunciantes.