EUA: suspensão de vistos a 75 países não se aplicará a categorias de trabalho ou turismo

A suspensão pelo Departamento de Estado dos EUA de vistos de imigração para cidadãos de 75 países começará a valer a partir de 21 de janeiro e não se aplicará a candidatos que buscam vistos de não-imigrante, categoria que inclui vistos temporários de turismo ou negócios e compõe a grande maioria dos solicitantes.

O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que instruiu os oficiais consulares a interromper as aplicações de vistos de imigração dos países afetados - como Brasil, Afeganistão, Irã, Rússia e Somália. A orientação segue uma ordem mais ampla, emitida em novembro de 2025, que endureceu as regras em torno de potenciais imigrantes que possam se tornar "encargos públicos" nos EUA.