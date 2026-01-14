EUA autoriza Nvidia a vender chips avançados de IA para a China, mas com restrições

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos autorizou na terça-feira(13) a empresa tecnológica Nvidia a vender chips avançados de inteligência artificial (IA) para a China, ainda que com algumas restrições. O governo do ex-presidente Joe Biden havia restringido consideravelmente a venda desse tipo de chips por motivos de segurança nacional relacionados às aplicações militares chinesas. Mas o presidente Donald Trump anunciou no mês passado uma mudança de política.

A Nvidia poderá agora vender seus poderosos chips H200 a compradores chineses, mas apenas se forem cumpridas algumas condições, entre elas demonstrar que há um fornecimento “suficiente” para os Estados Unidos. As vendas de seus processadores mais avançados continuariam bloqueadas. No entanto, não se sabe se haverá demanda por parte das empresas chinesas, porque o governo de Pequim está incentivando suas companhias tecnológicas a utilizar chips de fabricação nacional. Segundo o meio digital The Information, funcionários da administração chinesa informaram a algumas empresas de tecnologia dos Estados Unidos que só comprarão chips H200 em casos especiais, para uso em laboratórios tecnológicos ou de pesquisa. A China também insta suas empresas a frear as compras de H200 enquanto o governo decide se exigirá cotas de compra de chips fabricados na China por concorrentes da Nvidia, segundo a mesma fonte.

- Críticas do partido democrata - Zhipu, uma startup chinesa de IA, anunciou nesta quarta-feira que utilizou chips da Huawei fabricados no país para treinar seu novo gerador de imagens. Trata-se do “primeiro modelo multimodal de última geração que conclui todo o processo de treinamento com um chip de fabricação nacional”, segundo a empresa. Em seu anúncio de terça-feira, o Bureau of Industry and Security (BIS) do Departamento de Comércio informou que, a partir de agora, analisará caso a caso os pedidos de venda à China dos chips H200 e de outros similares. Até então, a resposta padrão era negativa.

Em dezembro, Trump anunciou um acordo com o presidente chinês Xi Jinping para permitir que a Nvidia exporte seus chips avançados de IA e indicou que o governo ficará com uma comissão de 25% das vendas. A decisão foi criticada pela oposição democrata no Congresso, que acredita que beneficiará as forças armadas e a economia chinesas. O diretor-executivo da Nvidia, Jensen Huang, solicitou autorização para que sua empresa possa vender alguns de seus chips mais avançados à China, argumentando a importância de que os sistemas de inteligência artificial em todo o mundo sejam construídos com tecnologia dos Estados Unidos.