'Está claro' que Trump 'tem o desejo de conquistar a Groenlândia', diz chanceler dinamarquês

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, afirmou nesta quarta-feira (14) que é evidente que o presidente Donald Trump "tem o desejo de conquistar a Groenlândia", após uma reunião na Casa Branca com altos dirigentes americanos.

"Não conseguimos mudar a posição dos Estados Unidos. Está claro que o presidente tem o desejo de conquistar a Groenlândia. E deixamos muito, muito claro que isso não beneficia o reino" da Dinamarca, afirmou o ministro.

Rasmussen pediu a Washington que coopere de forma "respeitosa" em relação à ilha ártica controlada por Copenhague.

