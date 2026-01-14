Embaixada na Arábia Saudita emite alerta para evitar instalações militares e pede cautela

A embaixada dos EUA na Arábia Saudita orientou seu pessoal, nesta quarta-feira, 14, a agir com cautela e evitar instalações militares, após Washington ameaçar responder a uma repressão do governo contra protestos no Irã.

"Diante das tensões regionais em curso, a missão dos EUA na Arábia Saudita aconselhou seu pessoal a exercer maior cautela e a limitar viagens não essenciais a quaisquer instalações militares na região. Recomendamos que cidadãos norte-americanos no Reino façam o mesmo", afirmou a embaixada, em um comunicado publicado em seu site.