Dois mortos na Rússia em ataques com drones ucranianos

Duas pessoas morreram e outras ficaram feridas nesta quarta-feira(14) em ataques com drones ucranianos contra a cidade russa de Rostov-on-Don (sul) e a região de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia, informaram as autoridades locais. A Ucrânia lança todas as noites dezenas de drones em direção à Rússia em resposta aos bombardeios de Moscou que a atingem diariamente há quase quatro anos.

Kiev afirma concentrar seus ataques em infraestruturas energéticas que permitem a Moscou financiar a ofensiva. Em Rostov-on-Don, com mais de um milhão de habitantes, um “ataque com drones” provocou um incêndio em um prédio, escreveu o governador regional, Yury Slyusar, na plataforma Telegram. Quando os escombros foram removidos, o corpo de um homem morto no ataque foi encontrado em um dos apartamentos, acrescentou. Segundo a mesma fonte, outras quatro pessoas, entre elas uma criança de 4 anos, ficaram feridas nesses ataques.