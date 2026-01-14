Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dois mortos na Rússia em ataques com drones ucranianos

Dois mortos na Rússia em ataques com drones ucranianos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Duas pessoas morreram e outras ficaram feridas nesta quarta-feira(14) em ataques com drones ucranianos contra a cidade russa de Rostov-on-Don (sul) e a região de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia, informaram as autoridades locais. 

A Ucrânia lança todas as noites dezenas de drones em direção à Rússia em resposta aos bombardeios de Moscou que a atingem diariamente há quase quatro anos. 

Kiev afirma concentrar seus ataques em infraestruturas energéticas que permitem a Moscou financiar a ofensiva. 

Em Rostov-on-Don, com mais de um milhão de habitantes, um “ataque com drones” provocou um incêndio em um prédio, escreveu o governador regional, Yury Slyusar, na plataforma Telegram. 

Quando os escombros foram removidos, o corpo de um homem morto no ataque foi encontrado em um dos apartamentos, acrescentou. 

Segundo a mesma fonte, outras quatro pessoas, entre elas uma criança de 4 anos, ficaram feridas nesses ataques. 

Na região de Belgorod, uma mulher morreu e um homem ficou ferido em um ataque com drones das “forças armadas ucranianas” contra um carro “que foi destruído pelo fogo”, informou no Telegram o governador regional Vyacheslav Gladkov.

bur/pz/erl/mas/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar