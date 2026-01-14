Centro de treinamento da Seleção na Copa do Mundo será em Nova Jersey

A Seleção Brasileira treinará e ficará hospedada da em Nova Jersey durante a Copa do Mundo de 2026, anunciou a CBF nesta quarta-feira (15), após receber aval da Fifa. O local de treinos será o Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, localidade de 18 mil habitantes no estado de Nova Jersey.

O centro, que pertence ao NY Red Bulls da MLS, "se destaca por suas instalações de última geração, áreas de treinamento modernas, academias de ginástica, vestiários e escritórios administrativos (...) visando proporcionar um ambiente de alto nível para o treinamento de futebol de elite", explicou a CBF em comunicado. "Atualmente estão sendo realizadas obras no local para ampliação das estruturas e modernização de instalações e equipamentos", acrescenta a nota. A delegação brasileira vai se hospedar no hotel The Ridge, em Basking Ridge, Nova Jersey. Orlando, Seattle, Portland, Dallas, Nashville, Boston, Kansas City, San Diego e Los Angeles foram avaliadas como opções junto com Nova York e Nova Jersey, segundo a CBF, que considerou o CT Columbia Park a "melhor alternativa".