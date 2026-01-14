Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cantão suíço pagará mais de US$ 12 mil a vítimas de incêndio em bar no Ano Novo

Cantão suíço pagará mais de US$ 12 mil a vítimas de incêndio em bar no Ano Novo

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As vítimas do trágico incêndio em um bar na Suíça na noite de Ano Novo, que deixou 40 mortos e 116 feridos, receberão uma ajuda urgente, anunciaram as autoridades locais nesta quarta-feira (14).

O Conselho de Estado do cantão suíço do Valais decidiu conceder uma ajuda financeira urgente às vítimas da tragédia ocorrida no bar Le Constellation, na estação de esqui de Crans-Montana.

"Uma ajuda de urgência de 10 mil francos suíços [12.510 dólares ou 67.251 reais, na cotação atual] será disponibilizada para cada vítima hospitalizada ou falecida", anunciaram em comunicado as autoridades deste cantão do sudoeste do país.

As 156 pessoas, oriundas de 19 países, incluindo Suíça, França e Itália, serão contactadas pelas autoridades de Valais.

"A pedido de várias pessoas ou organizações que desejavam enviar doações", o governo de Valais abriu uma conta destinada a receber os "depósitos", que será administrada por uma fundação independente.

As modalidades de redistribuição das doações serão definidas posteriormente.

O Conselho Federal (governo) suíço declarou nesta quarta-feira estar "disposto a pedir, se necessário, ao Parlamento o compromisso de meios financeiros para apoiar as vítimas e seus familiares", caso os dispositivos previstos pela Lei de Ajuda às Vítimas (LAVI) não sejam suficientes para responder de imediato às suas necessidades.

O coproprietário do bar suíço, Jacques Moretti, foi colocado na segunda-feira em prisão preventiva por três meses. Sua esposa, Jessica, foi libertada, mas com restrições.

O casal é alvo de uma investigação criminal e enfrenta acusações de homicídio por negligência, lesões por negligência e incêndio provocado por negligência.

O fogo começou na madrugada de Ano Novo, quando o bar estava lotado. A tragédia foi causada por faíscas de velas pirotécnicas, colocadas sobre garrafas de champanhe, que entraram em contato com a espuma acústica no teto do subsolo do estabelecimento, segundo os primeiros elementos da investigação.

ag/rjm/eg/an/yr/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar