Avião da Marinha dos Estados Unidos faz voo próximo ao Irã em meio a protestos

O avião é do modelo Northrop Grumman MQ-4C Triton, não tripulado, utilizado principalmente para realizar patrulhas, auxiliar missões de busca e salvamento e proporcionar inteligência avançada em tempo real, com missões de reconhecimento sobre o oceano.

Um avião da Marinha dos Estados Unidos sobrevoou a área próxima à costa do Irã na noite desta terça-feira, 13, (madrugada da quarta-feira, 14, no horário local). É possível ver o voo no site FlightRadar, utilizado para monitoramento.

O voo decolou de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, e seguiu próximo à costa Sul do Irã. A Northrop Grumman, empresa que fabrica a aeronave, afirma que o MQ-4C Triton é capaz de "detectar, rastrear e classificar objetos de forma rápida e segura ao voar mais alto, por mais tempo e com maior eficiência, compartilhando dados rapidamente para viabilizar a coordenação militar".

O Irã atravessa por uma onda de protestos contra o regime teocrático que governa o país desde 1979, com um grande número de mortos. Nesta terça, a estimativa da ONG Human Rights Activists News Agency, sediada nos EUA, é de que mais de 2 mil pessoas já teriam morrido, sendo que 1.847 eram manifestantes e 135 tinham ligação com o governo.

As manifestações, que começaram como protestos contra a economia debilitada do país, rapidamente passaram a mirar a teocracia, em especial o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei. Imagens obtidas nesta terça-feira pela agência de notícias Associated Press, referentes aos protestos em Teerã, mostravam pichações e cânticos pedindo a morte de Khamenei - algo que poderia resultar em pena de morte.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou sobre os protestos em sua rede social, a Truth Social.