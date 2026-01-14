Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Avião da Marinha dos Estados Unidos faz voo próximo ao Irã em meio a protestos

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Um avião da Marinha dos Estados Unidos sobrevoou a área próxima à costa do Irã na noite desta terça-feira, 13, (madrugada da quarta-feira, 14, no horário local). É possível ver o voo no site FlightRadar, utilizado para monitoramento.

O avião é do modelo Northrop Grumman MQ-4C Triton, não tripulado, utilizado principalmente para realizar patrulhas, auxiliar missões de busca e salvamento e proporcionar inteligência avançada em tempo real, com missões de reconhecimento sobre o oceano.

O voo decolou de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, e seguiu próximo à costa Sul do Irã. A Northrop Grumman, empresa que fabrica a aeronave, afirma que o MQ-4C Triton é capaz de "detectar, rastrear e classificar objetos de forma rápida e segura ao voar mais alto, por mais tempo e com maior eficiência, compartilhando dados rapidamente para viabilizar a coordenação militar".

O Irã atravessa por uma onda de protestos contra o regime teocrático que governa o país desde 1979, com um grande número de mortos. Nesta terça, a estimativa da ONG Human Rights Activists News Agency, sediada nos EUA, é de que mais de 2 mil pessoas já teriam morrido, sendo que 1.847 eram manifestantes e 135 tinham ligação com o governo.

As manifestações, que começaram como protestos contra a economia debilitada do país, rapidamente passaram a mirar a teocracia, em especial o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei. Imagens obtidas nesta terça-feira pela agência de notícias Associated Press, referentes aos protestos em Teerã, mostravam pichações e cânticos pedindo a morte de Khamenei - algo que poderia resultar em pena de morte.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou sobre os protestos em sua rede social, a Truth Social.

"Patriotas iranianos, CONTINUEM PROTESTANDO - OCUPEM SUAS INSTITUIÇÕES!!! Guardem os nomes dos assassinos e abusadores. Eles pagarão um preço alto. Cancelei todas as reuniões com autoridades iranianas até que o assassinato sem sentido de manifestantes PARE. A AJUDA ESTÁ A CAMINHO", escreveu.

Trump prometeu que os Estados Unidos "prontos para agir" se o governo iraniano usasse força letal contra os manifestantes, sem especificar que tipo de ajuda seria oferecida.

EUA

