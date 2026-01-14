Autoridades da Dinamarca dizem à Casa Branca que discordam de plano de Trump para a Groenlândia

Autoridades da Dinamarca e da Groenlândia deixaram uma reunião na Casa Branca com o vice-presidente americano, J. D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio afirmando que há discordâncias fundamentais em Copenhague e Nuuk com o plano do presidente Donald Trump de comprar ou anexar a ilha ártica. O chanceler dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen, disse a jornalistas na saída da reunião que não é essencial para os EUA que a ilha seja anexada ao país, ainda que concorde que a segurança do Ártico seja um tema que preocupe tanto dinamarqueses quanto groelandeses e norte-americanos.

"Compartilhamos, em certa medida, com as preocupações de Trump", disse ele. "Definitivamente, há uma nova situação de segurança no Ártico. Nosso objetivo é encontrar um denominador comum." A chanceler da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, e diplomatas também participaram do encontro. A ilha é um território semiautônomo da Dinamarca desde 1953, e foi colonizada pelo reino escandinavo no século 18. Desde seu primeiro mandato Trump fala em anexar ou comprar a Groenlândia, mas desde que retornou ao cargo no ano passado tem aumentado a retórica, falando até mesmo em anexar o território militarmente. A possibilidade de um ataque direto a um território autônomo que pertence a um país-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ampliou os temores na Europa de que os EUA cada vez mais antagonizam seus antigos aliados.