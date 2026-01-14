Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ao menos 3.428 mortos no Irã por repressão aos protestos, segundo ONG

Autor AFP
As forças de segurança do Irã mataram pelo menos 3.428 manifestantes na repressão aos protestos, informou nesta quarta-feira (14) a ONG Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega, acrescentando que mais de 10.000 pessoas foram detidas. 

A organização explicou que esse aumento no número de mortos se deve a novas informações dos Ministérios da Saúde e da Educação do Irã, e que a maioria das mortes, aproximadamente 3.379, ocorreu durante o auge dos protestos, entre 8 e 12 de janeiro.

