'Agora há calma e estamos no controle total', diz Abbas Araghchi, sobre crise no Irã
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse nesta quarta-feira que o governo está em pleno controle, enquanto as autoridades realizam a repressão mais severa aos protestos dos últimos anos.
"Após três dias de operações terroristas, agora há calma. Estamos em pleno controle", disse Araghchi ao programa "Special Report" da Fox News.
Segundo ele, novos níveis de tensões seriam "desastrosos".