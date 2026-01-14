Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Agora há calma e estamos no controle total', diz Abbas Araghchi, sobre crise no Irã

'Agora há calma e estamos no controle total', diz Abbas Araghchi, sobre crise no Irã

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse nesta quarta-feira que o governo está em pleno controle, enquanto as autoridades realizam a repressão mais severa aos protestos dos últimos anos.

"Após três dias de operações terroristas, agora há calma. Estamos em pleno controle", disse Araghchi ao programa "Special Report" da Fox News.

Segundo ele, novos níveis de tensões seriam "desastrosos".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar