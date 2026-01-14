'Agora há calma e estamos no controle total', diz Abbas Araghchi, sobre crise no Irã

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse nesta quarta-feira que o governo está em pleno controle, enquanto as autoridades realizam a repressão mais severa aos protestos dos últimos anos.

"Após três dias de operações terroristas, agora há calma. Estamos em pleno controle", disse Araghchi ao programa "Special Report" da Fox News.