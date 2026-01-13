Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha em queda, prudente sobre futuros cortes de juros pelo Fed

Wall Street fecha em queda, prudente sobre futuros cortes de juros pelo Fed

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira (13), após a publicação de um índice de inflação nos Estados Unidos que não mudou as perspectivas sobre a política monetária do banco central americano, no início de uma nova temporada de resultados.

No fechamento, o índice Dow Jones recuou 0,80%; o Nasdaq, 0,10%, e o ampliado S&P 500 baixou 0,19%.

O ritmo da inflação nos Estados Unidos se manteve estável em dezembro de 2025, segundo dados publicados nesta terça-feira. No mês passado, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 2,7% em 12 meses, ante os 2,9% registrados em dezembro de 2024.

"O entusiasmo inicial" produzido por esses dados "foi de curta duração", assinalou Jose Torres, da Interactive Brokers.

No mercado da dívida, o rendimento do título do Tesouro americano com vencimento em dez anos se manteve estável em relação à véspera, a 4,18% por volta das 18h25 de Brasília, e caiu para 4,16% logo após a publicação do CPI. 

Segundo Torres, "essa mudança se explica em parte" porque persistem dúvidas a respeito do próximo corte das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

A maioria dos especialistas concorda que não haverá mudanças nas próximas três reuniões do comitê de política monetária do banco central, e que uma nova redução dos juros ocorreria em junho, segundo a ferramenta de acompanhamento CME FedWatch.

Juros mais baixos costumam ser um bom sinal para o mercado de ações, que vê nisso a possibilidade de maiores ganhos empresariais.

Apesar de suas divisões internas, "o Fed certamente tem a possibilidade de reduzir suas taxas mais de uma vez" este ano, avaliou Pat Donlon, da Fiduciary Trust Company.

Mas, paralelamente, o analista assinalou que as "muitas" declarações do presidente Donald Trump complicam a situação do mercado.

O republicano tem criticado o presidente do banco central, Jerome Powell, e pedido cortes nos juros, sem se calar diante dos apelos para garantir a independência da instituição.

tmc/yk/cr/ad/cr/mvl/mvv/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar