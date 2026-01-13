Você Morreu? Aplicativo chinês monitora pessoas que vivem sós

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Você Morreu?': aplicativo chinês monitora pessoas que vivem sozinhas

Criado pela Moonscape Technologies, o aplicativo é apresentado como ferramenta de segurança projetada para quem mora sozinho para tornar a vida a sós mais confortável
O aplicativo "Você Morreu?", que dispara um alarme se o usuário não fizer login a cada 48 horas, tornou-se um dos mais vendidos na China, onde o número de pessoas que moram sozinhas não para de crescer. 

Criado pela Moonscape Technologies, o aplicativo é apresentado como uma "ferramenta de segurança projetada para quem mora sozinho (...) para tornar a vida a sós mais confortável". 

Embora seu nome tenha gerado controvérsia, desde domingo ele está entre os mais vendidos na loja de aplicativos para iOS na segunda maior economia do mundo. 

O nome chinês "sileme" é um trocadilho com o nome de um popular aplicativo de entrega de comida e se traduz como "Você Morreu?" ou simplesmente "Morreu?". 

O aplicativo, cujo ícone representa um fantasma, direciona os usuários para uma página onde devem inserir seu nome e o email de um contato de emergência. 

"Se você não fizer login por dois dias, o sistema enviará um e-mail para o seu contato de emergência", afirma uma versão disponível internacionalmente. 

Nas ruas de Pequim, alguns potenciais usuários se mostraram céticos. 

Yaya Song, de 27 anos, trabalha no setor de tecnologia e mora sozinha. Embora ache o aplicativo interessante, ela o considera muito caro.

"Se fosse gratuito, eu baixaria para testar; até mesmo cobrar um yuan [R$ 0,77] seria razoável para um teste, mas oito yuans [R$ 6,16] é um pouco caro", afirma.

Segundo ela, se "o pior" acontecesse, as empresas de seus funcionários descobririam antes mesmo de familiares ou amigos. Ela também acha que o nome do aplicativo "é um pouco violento". 

Huang Zixuan, de 20 anos, compartilha da mesma opinião. "Se eu quisesse que meus avós baixassem este aplicativo, provavelmente não poderia dizer o nome a eles", diz a jovem estudante.

"Está vivo?"

Em 2024, as pessoas que moram sozinhas representavam cerca de 20% de todos os lares chineses, um aumento em relação aos 15% de uma década atrás, segundo dados oficiais.

"Acho que quando chegamos à meia-idade, todos começamos a nos preocupar com o que acontecerá depois da morte", disse Sasa Wang, uma funcionária de escritório de 36 anos. 

Hu Xijin, ex-editor do tabloide estatal Global Times, elogiou o potencial do aplicativo no sábado, especialmente para os idosos, e sugeriu mudar o nome para "Está Vivo?". 

"Dessa forma, dará mais tranquilidade psicológica aos idosos que o utilizam", escreveu nas redes sociais. 

A conta do aplicativo respondeu nas redes sociais que "consideraria seriamente" mudar o nome. 

Outros, no entanto, acreditam que é melhor mantê-lo. 

"É bom enfrentar o tema da morte", dizia o comentário mais curtido.

