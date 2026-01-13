Uganda bloqueia serviço de internet às vésperas das eleições gerais

O serviço de internet foi interrompido dois dias antes das eleições presidenciais e legislativas em Uganda, nas quais Yoweri Museveni, presidente há 40 anos, busca se manter no poder, informaram jornalistas da AFP em Kampala. A Comissão de Comunicações de Uganda solicitou o desligamento da rede, que começou às 18h00 (12h00 no horário de Brasília) e durou por tempo indeterminado, para "mitigar a rápida disseminação de desinformação (...) online, fraude eleitoral e riscos relacionados".

Dois jornalistas da AFP em Kampala perderam o acesso à internet e as chamadas internacionais pararam de ser completadas pouco depois do horário previsto. A organização de vigilância cibernética Netblocks relatou no X uma "interrupção nacional na conectividade da internet em Uganda". Uganda já havia bloqueado o serviço de internet durante as eleições presidenciais de 2021, vencidas por Museveni, agora com 81 anos. O desligamento da internet ocorreu poucas horas após o último comício do presidente Museveni, que reuniu milhares de pessoas nesta terça-feira (13).