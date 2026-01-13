'Tsunami meteorológico' deixa um morto e dezenas de feridos no litoral da Argentina

Um homem morreu e dezenas de pessoas ficaram feridas na tarde de segunda-feira, 12, após um tsunami meteorológico atingir praias do litoral de Mar Chiquita, na província de Buenos Aires, na Argentina. A administração municipal de Mar Chiquita informou, em comunicado, que ondas gigantes surpreenderam e arrastaram banhistas e pescadores que estavam na água.

Segundo o jornal La Nación, a vítima fatal é Yair Manno, de 29 anos. O argentino morava na França, mas estava de férias em sua cidade natal com a namorada. No momento em que o nível da água subiu, ele estava na área da foz da lagoa. O comunicado da gestão municipal menciona 20 feridos, com fraturas e contusões, principalmente na praia de Camet Norte. De acordo com a prefeitura, o risco de desabamento das falésias com o avanço do mar levou dezenas de pessoas a tentarem subir simultaneamente pelas duas únicas escadarias disponíveis, o que provocou novos acidentes. Um nadador sofreu um ataque cardíaco enquanto tentava ajudar um familiar, mas foi reanimado por um salva-vidas com o uso de um desfibrilador externo automático. "Foi uma tragédia inesperada. O tempo estava lindo, o mar calmo, com temperatura de 37ºC graus. Não era algo que pudéssemos prever", disse a diretora da Operação de Segurança nas Praias de Mar Chiquita, Andrea Lezcano.